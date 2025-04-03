Победитель «Танцев со звездами» оказался фигурантом уголовного дела

Победитель «Танцев со звездами» стал фигурантом дела о хищении у «Калашникова»

Октябрьский районный суд в городе Иваново поместил под домашний арест учредителя ООО «Интертехника» Алексея Леденева, который является вторым фигурантом уголовного дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«Избрать Леденеву Алексею Сергеевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 мая 2025 года включительно», — говорится в постановлении суда.

Согласно документам, суд также запретил фигуранту без разрешения следователя покидать пределы жилого помещения, в котором он проживает, общаться с лицами, не являющимися его близкими родственниками или защитниками, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать любые средства связи и интернет.

Из материалов также следует, что в 2010 году Леднев победил в шоу «Танцы со звездами».

В ноябре 2024 года сообщалось, что в Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту крупного хищения у концерна «Калашников». Другим фигурантом этого дела является технический директор подрядной организации «Интертехника», гендиректор «Ивановских ковшей» Алексей Морохов. Он был заключен под стражу в ноябре.

Морохов и Леднев обвиняются в причинении концерну ущерба на более чем 32 млн рублей. По данным следствия, с 11 октября 2023 по 13 ноября прошлого года они в лице представителей одного из подрядчиков «Калашникова» купили в Китае бракованные детали по цене заведомо ниже установленных договорами подряда, заключенными с концерном. По заказу «Калашникова» «Интертехника» поставила концерну более трети приобретенных деталей в нарушение условий минимум двух договоров. При этом подрядчику концерну было известно заранее об их несоответствии техническим требованиям.

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