Главу таганрогского завода осудили за хищение средств гособоронзаказа

Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам лишения свободы генерального директора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского за хищение свыше 420 млн рублей средств министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя объединенной пресс-службы судов региона.

По его словам, главу завода признали виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Было установлено, что с января 2016 по январь 2023 года он вместе с двумя подельниками (уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство) похитил более 420 млн руб., причинив имущественный вред Минобороны России.

Масленский признал свою вину. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а также должен будет выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Кроме того, осужденному назначено ограничение свободы сроком на один год.

Также суд лишил Масленского права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок один год. Помимо этого, суд частично удовлетворил гражданский иск Минобороны России, взыскав с Масленского свыше 404,8 млн руб.

24 июня Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу главу «Уральских заводов» Василия Мусина за мошенничество при выполнении гособоронзаказа.

Ранее по делу о получении особо крупной взятки был арестован начальник главного управления связи ВС РФ.