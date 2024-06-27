Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу таганрогского завода осудили за хищение средств гособоронзаказа

Глава завода «Звезда-Стрела» получил 4 года колонии за хищение 420 млн рублей

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам лишения свободы генерального директора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского за хищение свыше 420 млн рублей средств министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя объединенной пресс-службы судов региона.

По его словам, главу завода признали виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Было установлено, что с января 2016 по январь 2023 года он вместе с двумя подельниками (уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство) похитил более 420 млн руб., причинив имущественный вред Минобороны России.

Масленский признал свою вину. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а также должен будет выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Кроме того, осужденному назначено ограничение свободы сроком на один год.

Также суд лишил Масленского права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок один год. Помимо этого, суд частично удовлетворил гражданский иск Минобороны России, взыскав с Масленского свыше 404,8 млн руб.

24 июня Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу главу «Уральских заводов» Василия Мусина за мошенничество при выполнении гособоронзаказа.

Ранее по делу о получении особо крупной взятки был арестован начальник главного управления связи ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами