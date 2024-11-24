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В деле о поставках «Калашникову» бракованных деталей появился первый фигурант

ТАСС: директора «Интертехники» обвиняют в поставках брака концерну «Калашников»

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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Октябрьском районном суде города Иваново в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищением при поставках некачественных деталей концерну «Калашников» в рамках гособоронзаказа, был арестован технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов. Ему предъявлено обвинение в причинении ущерба концерну на сумму свыше 32 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно судебным документам, в отношении Морохова Алексея Сергеевича, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 января 2025 года включительно.

Защита Морохова уже обжаловала это решение суда в апелляционной инстанции. Санкция по указанной статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

21 ноября в Ивановской области было возбуждено уголовное дело по факту крупного хищения у концерна «Калашников». По данным следствия, один из подрядчиков вместо собственного производства закупал в Китае детали, конструктивно повторяющие те, которые требовались по контракту. При этом об их несоответствии техническим требованиям было известно заранее.

Ранее врио гендиректора «Военторг-Центра» обвинили в хищении бюджетных средств.

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