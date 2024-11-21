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Подрядчик концерна «Калашников» поставлял поддельные китайские детали

ТАСС: расследуется дело о поставке поддельных деталей концерну «Калашников»

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АО «Концерн «Калашников»

В Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту крупного хищения у концерна «Калашников». Об этом сообщает ТАСС.

В нарушении при выполнении гособоронзаказа обвиняется один из подрядчиков. По данным следствия, вместо собственного производства он закупал в Китае детали, конструктивно повторяющие те, которые требовались по контракту. При этом об их несоответствии техническим требованиям было известно заранее.

О масштабах хищения не сообщается, известны лишь предполагаемые сроки — с октября 2023 года по ноябрь 2024 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Ведется следствие. В случае признания вины судом возможное наказание — до 10 лет лишения свободы.

19 ноября сообщалось, что врио гендиректора «Военторг-Центра» обвинили в хищении бюджетных средств. По данным следствия, в 2023 году она путем выдачи и изъятия ежеквартальных премий похитила у работников свыше миллиона рублей.

Ранее стало известно о завершении расследования дела Тимура Иванова о хищении 3,2 млрд рублей.

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