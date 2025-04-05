Пожарные спасли зайчонка из пожара в Кемеровской области

Сотрудники МЧС спасли зайчонка из горящей травы в Кемеровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В МЧС рассказали, что в Беловском городском округе загорелись два гектара сухой растительности.

«При тушении пожарные ведомства обнаружили в огненной ловушке зайца. Сотрудники напоили малыша водой и выпустили в безопасное место», — говорится в сообщении.

Там добавили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

5 апреля ГУ МЧС по республике Татарстан сообщало, что в Нижнекамске 11-летняя школьница помогла спастись из горящей квартиры младшему брату и сестре.

До этого в Бакале Челябинской области восьмилетний мальчик устроил пожар в квартире, затопил соседей и ушел гулять. Он нашел в кладовке зажигалку и зажег свечу, что стало причиной возгорания. Мальчик пытался потушить огонь освежителем воздуха, но стало только хуже и он, испугавшись, убежал из дома.

Ранее в Кузбассе загорелся пятиэтажный дом.