На Урале восьмилетний мальчик в один день устроил пожар и потоп в квартире, и ушел гулять

В Челябинской области школьник устроил пожар в квартире и ушел гулять

В Бакале Челябинской области младшеклассник устроил пожар в квартире, затопил соседей и ушел гулять. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек. Восьмилетний школьник нашел в кладовке зажигалку, зажег свечу. Огарок, стоявший на коробке, прогорел, пламя начало распространяться на вещи. Испугавшись, мальчик схватил освежитель воздуха и попытался им потушить огонь, но сделал только хуже. Юный экспериментатор закрыл дверь в кладовке и убежал из дома.

Возгорание обнаружили не сразу — соседи заметили, что их кладовку затапливает кипятком, они поднялись наверх и почувствовали запах гари. На место прибыли пожарные, огонь потушили. Выяснилось, что пламя прожгло пластиковую трубу отопления.

До этого сообщалось, что в Омске ребенок устроил пожар в квартире, пока мать ходила в магазин. Женщина оставила дочерей без присмотра. В какой-то момент двухлетняя девочка включила в розетку кипятильник, который лежал в нижнем ящике кухонного стола. Детям оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что их мать неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее прохожие спасли из горящего дома двоих детей, которые баловались с огнем и устроили пожар.