В Кузбассе загорелся пятиэтажный дом

В городе Междуреченске Кемеровской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, здание самостоятельно покинули 120 человек, в том числе 21 ребенок. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России спасли 17 человек, из них четыре ребенка», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:02 по московскому времени.

Кровля дома загорелась на площади 900 квадратных метров, отметили в ведомстве. Пожар уже локализован.

Для обогрева эвакуированных организованы три автобуса. Кроме того, для жильцов развернут пункт временного размещения на 244 места.

Причина пожара устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне сообщалось, что в Красноярске двое детей не выжили при пожаре в доме по улице Гастелло. По информации СК России, во время пожара в доме два мальчика в возрасте трех лет и полутора лет отравились угарным газом. В момент происшествия в жилье они были одни. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК РФ проводят все необходимые мероприятия. Во время расследования специалисты проверят в том числе и условия, в которых жили дети.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Ранее подросток спас мать с двумя детьми, забравшись на крышу горящего дома.