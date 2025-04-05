Угроза цунами была объявлена после землетрясения у Папуа-Новой Гвинеи

Угроза цунами была кратковременно объявлена и снята после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения находился в регионе Новая Британия. NOAA опубликовало предупреждение о возможном цунами в 23:11 мск, но уже через минуту отменило его. Угроза не успела перерасти в реальную опасность для прибрежных зон.

«Угроза цунами… регион Новая Британия, Папуа-Новая Гвинея», — говорилось в первоначальном сообщении NOAA.

Вечером 4 апреля у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземный толчок был зафиксирован в 20:04 по времени UTC (23:04 мск) в 182 километрах к юго-востоку от города Кимбе с населением более 18 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 49 километров.

В этот же день землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 53 км от города Мандалай в Мьянме.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло у южных Курил.