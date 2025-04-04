Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у южных Курил

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в Охотском море вблизи южных Курил. Об этом со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову сообщает агентство РИА Новости.

Эпицентр подземных толчков находился в 147 километрах севернее районного центра Южно-Курильск на острове Кунашир. Очаг сейсмособытия залегал на глубине в 46 километров.

Предварительно, жители находящихся в зоне землетрясения населенных пунктов толчков не ощутили. Тревога цунами не объявлялась.

До этого в Хабаровском крае произошло землетрясение. Эпицентр стихии находился на глубине 10 км, недалеко от поселка Ванино. Подземные толчки также ощущались в Сахалинской области, в районе Углегорска.

Ранее в Мьянме число людей, не переживших землетрясение, превысило 3 тысячи.