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В деревне Красноярского края загорелись три жилых дома

МЧС: в деревне Калиновка загорелись три жилых дома и три надворные постройки
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В Красноярском крае в деревне Калиновка загорелись три жилых дома и три надворные постройки на общей площади в тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, угрозы распространения огня нет. Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают 25 сотрудников и семь единиц техники.

До этого ведомство сообщало, что спасатели тушат более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае. В МЧС рассказали, что в Минусинске пожарным удалось остановить распространение огня и защитить жилые дома. В селе Каптырево огонь охватил три жилых и три нежилых дома. Пожар в населенном пункте локализован на 1500 квадратных метрах. Тушение осложняет сильный ветер, который разносит искры и горящую траву, подчеркнули в МЧС.

Ночью 5 апреля в поселке Ранцево Тверской области произошел масштабный пожар, который охватил 10 строений, включая три жилых дома. Причиной возгорания назвали работы с бензорезом, проведенные с нарушением правил пожарной безопасности.

Ранее мужчина оказался под завалами после обрушения павильона в Красноярске.

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