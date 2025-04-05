Пожарные ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае

Сотрудники МЧС ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
В ведомстве рассказали, что в Минусинске пожарным удалось остановить распространение огня и защитить жилые дома. В селе Каптырево огонь охватил три жилых и три нежилых дома. Пожар в населенном пункте локализован на 1 500 квадратных метров.
Тушение осложняет сильный ветер, который разносит искры и горящую траву, подчеркнули в МЧС.
Там добавили, что информация уточняется.
Ночью 5 апреля в поселке Ранцево Тверской области произошел масштабный пожар, который охватил 10 строений, включая три жилых дома.
Причиной возгорания в главном управлении МЧС по региону назвали работы с бензорезом, проведенные с нарушением правил пожарной безопасности. Никто не пострадал, огонь полностью потушили, добавили в чрезвычайном ведомстве.
Ранее калининградца наказали за сжигание мусора напротив пожарной части.