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Журналистку «Медузы» признали виновной в административном правонарушении

Суд в Москве оштрафовал журналистку Лилию Яппарову на 15 тысяч рублей
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Shutterstock

Журналистку «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Лилию Яппарову признали виновной в совершении административного правонарушения. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

По данным пресс-службы, девушку признали виновной по статье об участии в деятельности иностранной организации, которая была признана нежелательной на территории России. Журналистке назначили штраф в размере 15 тыс. рублей.

До этого сотрудники управления ФСБ России по Якутии задержали журналистку Сашу Александрову. Она подозревается в оправдании терроризма.

После начала специальной военной операции (СВО) она покинула Россию. В 2024 году Александрова вернулась в Якутию.

12 марта сообщалось, что военный суд в Москве вынес приговор журналистке Надежде Кеворковой по делу об оправдании терроризма ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Ее оштрафовали на 600 тысяч рублей и запретили управлять онлайн-страницами до конца 2025 года.

Ранее Минюст РФ внес в список иноагентов кинокритика, журналиста и блогера Екатерину Барабаш (признана в РФ иностранным агентом).

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