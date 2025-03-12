Журналистку Кеворкову приговорили к штрафу вместо шести лет по делу об оправдании терроризма

Журналистку Кеворкову оштрафовали на 600 тысяч рублей за оправдание терроризма

Московский военный суд вынес приговор журналистке Надежде Кеворковой по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ее оштрафовали на 600 тыс. рублей и запретили управлять онлайн-страницами до конца 2025 года, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Обвинение основано на двух постах в Telegram-канале Кеворковой: первый — репост материала журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик в 2005 году, второй — ироническое сообщение «Талибы (организация запрещена в России) красавчики», опубликованное на фоне обсуждений о возможном исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций.

Основным свидетелем обвинения выступил сотрудник центра «Э», который занимался мониторингом публикаций Кеворковой. По его словам, материалы были направлены на экспертизу сразу после обнаружения.

Кеворкова не признала вину, заявив, что слежка за ее онлайн-активностью началась задолго до возбуждения уголовного дела.

«Силовики целенаправленно искали повод для преследования», — подчеркнула журналистка в суде.

Прокурор просил приговорить Кеворкову к шести годам колонии.

Ранее пермского чиновника осудили на шесть лет за взятку в 15 млн рублей.