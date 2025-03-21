Российскую журналистку задержали за оправдание терроризма

Сотрудники управления ФСБ России по Якутии задержали журналистку Сашу Александрову, она подозревается в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает издание «Вести Якутии», ссылаясь на источники.

По его информации, задержание было произведено накануне. 21 марта суд заключил под стражу журналистку.

До 2022 года Александрова работала на портале Ykt.ru и в издании SakhaDay. После начала специальной военной операции (СВО) она покинула Россию. В 2024 году она вернулась в Якутию.

Новость дополняется.