Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российскую журналистку задержали за оправдание терроризма

В Якутске ФСБ задержала журналистку Александрову за оправдание терроризма
close
Сетевое издание интернет-портал «Вести Якутии»

Сотрудники управления ФСБ России по Якутии задержали журналистку Сашу Александрову, она подозревается в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает издание «Вести Якутии», ссылаясь на источники.

По его информации, задержание было произведено накануне. 21 марта суд заключил под стражу журналистку.

До 2022 года Александрова работала на портале Ykt.ru и в издании SakhaDay. После начала специальной военной операции (СВО) она покинула Россию. В 2024 году она вернулась в Якутию.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами