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Минюст РФ внес в список иноагентов кинокритика, журналиста и блогера

Иноагентами признаны кинокритик Барабаш, журналист Лушников и блогер Губанов
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов кинокритика Екатерину Барабаш, журналиста Алексея Лушникова, видеоблогера Алексея Губанова и издание «Гласная». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«4 апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Ю. Барабаш, А.А. Губанов, А.Г. Лушников, С.Г. Толстой, а также издание «Гласная», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, указанные лица и СМИ распространяли фейки о решениях российских властей, Вооруженных силах РФ, публиковали материалы иноагентов и выступали против специальной военной операции.

При этом Минюст исключил из списка иноагентов некоммерческую организацию социальной поддержки населения «Проект Апрель» по результатам проверки, проведенной после подачи заявления об исключении из реестра.

31 марта в суд поступило уголовное дело против журналистки и кинокритика Екатерины Барабаш, которая обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России.

В конце января директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что Тверской суд Москвы признал стримера JesusAVGN (Алексея Губанова) виновным в дискредитации российской армии. По ее словам, блогеру назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее лидера «Ногу свело!» оштрафовали по иноагентской статье.

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