В МЧС назвали причину пожара в 10 строениях в Тверской области

В поселке Ранцево Тверской области произошел масштабный пожар, охвативший 10 строений, включая три жилых дома. Причиной возгорания стали работы с бензорезом, проведенные с нарушением правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня, однако пожарные предотвратили переход пламени на соседние дома и лесную зону. Пострадавших нет, огонь полностью потушен.

«Дознаватели установили причину пожара — нарушение требований пожарной безопасности при использовании бензореза», — отметили в МЧС.

Незадолго до этого стало известно, что сотрудникам МЧС удалось локализовать этот пожар. В ведомстве заявили о 10 загоревшихся строениях, среди которых три жилых дома. К устранению возгорания был привлечен пожарный вертолет Ми-8 МЧС России сбросил 18 тонн воды на 600 квадратных метров, охваченных огнем.

Ранее в Кузбассе загорелся пятиэтажный дом.