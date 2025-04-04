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В Тверской области пожарные защитили от огня дома и лес

МЧС: в Тверской области пожарные защитили от распространения огня дома и лес

Пожарные защитили от распространения огня соседние дома в поселке Ранцево Тверской области и лес. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожарные МЧС России защитили от огня соседние дома и лес. Вертолет Ми-8 МЧС России сбросил 18 тонн воды на 600 квадратных метров, охваченных огнем», — говорится в сообщении, опубликованном в 19:02 по московскому времени.

В тушении пожара участвуют 57 сотрудников и 21 единица техники. Причина возгорания устанавливается. О пострадавших не сообщалось.

Незадолго до этого стало известно, что сотрудникам МЧС удалось локализовать этот пожар. В ведомстве заявили о 10 загоревшихся строениях, среди которых три жилых дома. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. К устранению возгорания был привлечен пожарный вертолет.

2 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшее время в трех российских регионах ожидается высокая опасность пожаров. Он подчеркнул, что из-за теплой погоды до конца этой недели в Астраханской, Херсонской, Челябинской областях прогнозируется четвертый, самый высокий класс пожароопасности.

Ранее в Приморье разбушевались природные пожары.

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