Спасатели МЧС локализовали пожар в Тверской области

Спасатели МЧС локализовали пожар в поселке Ранцево в Тверской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Известно о не менее 10 загоревшихся строений, среди которых три жилых дома. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. К устранению возгорания был привлечен пожарный вертолет.

До этого в красноярском поселке Кедровый второй раз за пять месяцев произошел пожар в храме. Площадь возгорания составила 400 тыс. кв. метров. Огонь охватил Храм князя Петра и княгини Февронии. По данным учреждения, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электронагревательного прибора. Устройство находилось в подвале здания.

3 ноября 2024 года в Храме благоверных князя Петра и княгини Февронии в поселке Кедровый также произошел пожар. Тогда пламя распространилось на площади 100 квадратных метров, в его ликвидации принимали участие 10 специалистов и три единицы техники.

Ранее в Высокогорном в Хабаровском крае ввели режим ЧС после пожара на котельной.