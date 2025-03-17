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В Забайкалье на мать с годовалым ребенком набросилась собака

В Краснокаменске собака напала на мать с ребенком
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Shutterstock/Pavel Hlystov

В Забайкальском крае женщина пожаловалась на нападение собаки. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Инцидент произошел в Краснокаменске. По ее словам, вместе с годовалым ребенком они находились во дворе, когда на них напало животное. Мать и ребенок не пострадали.

«Обращения в местную администрацию результатов не принесли, мер к отлову животного не принято», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются следователи. Они проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

Инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ему предоставят доклад о результатах проверки. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате следственного комитета.

До этого во Владикавказе шесть собак напали на ребенка. Мальчик попал в больницу, всех животных направили в приют. Известно, что у животных были бирки на ушах.

Ранее стало известно, когда прооперируют пострадавшего от хаски мальчика.

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