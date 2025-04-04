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Грузинский перевозчик с лета начнет выполнять регулярные рейсы из Тбилиси в Екатеринбург

Georgian Airways: с лета появятся регулярные рейсы из Тбилиси в Екатеринбург
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Грузинский национальный перевозчик Georgian Airways с лета 2025 года начнет выполнять регулярные рейсы из Тбилиси в Екатеринбург и обратно. Об этом заявил глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили в интервью изданию РБК.

«Мы собираемся открыть Екатеринбург. Посмотрим на пассажирский поток», — сказал он.

Гаиашвили также добавил, что на данный момент она осуществляет регулярные полеты из грузинской столицы в Москву и Санкт-Петербург, а с апреля этого года возобновятся рейсы в Новосибирск, их приостанавливали зимой.

2 апреля сообщалось, что израильская авиакомпания El Al с 1 мая возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Тель-Авив — Москва с 1 мая. В минтуризма Израиля уточнили, что рейсы будут выполняться семь раз в неделю. С понедельника по среду запланирован один ежедневный вылет, а по воскресеньям и четвергам — по два рейса в день, рассказали в ведомстве.

В минтуризма добавили, что полеты будут осуществляться на бортах Boeing 737-900, время в пути составит пять часов.

2 апреля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что авиасообщение между Россией и Абхазией начнется с 1 мая. Кроме того, с 1 мая также начнет курсировать электричка в Сириус из Абхазии.

Ранее сообщалось, что власти Грузии хотят помешать авиасообщению между Россией и Абхазией.

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