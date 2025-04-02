Компания El Al возобновляет полеты по маршруту Тель-Авив — Москва

Израильская авиакомпания El Al с 1 мая возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Тель-Авив — Москва с 1 мая. Об этом ТАСС сообщили в Минтуризма Израиля.

Уточняется, что рейсы будут выполняться семь раз в неделю.

«Рейсы будут выполняться семь раз в неделю из аэропорта Домодедово. С понедельника по среду запланирован один ежедневный вылет, а по воскресеньям и четвергам — по два рейса в день», — сказали там.

В Минтуризма добавили, что полеты будут осуществляться на бортах Boeing 737-900, время в пути составит пять часов.

2 апреля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что авиасообщение между Россией и Абхазией начнется с 1 мая. Кроме того, с 1 мая также начнет курсировать электричка в Сириус из Абхазии.

До этого компания Vietnam Airlines объявила о восстановлении прямого авиасообщения между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва.

Ранее сообщалось, что власти Грузии хотят помешать авиасообщению между Россией и Абхазией.