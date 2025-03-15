Власти Грузии хотят помешать авиасообщению между Россией и Абхазией

Грузия будет добиваться от ICAO запрета российским самолетам летать в Абхазию

Грузинское агентство гражданской авиации объявило о намерении добиться от Международной организации гражданской авиации (ICAO) запрета на регулярные рейсы российских авиакомпаний в Сухумский аэропорт в Абхазии. Об этом сообщает издание bm.ge.

Агентство настаивает на незаконности эксплуатации аэропорта и нарушении основных принципов Чикагской конвенции о международной гражданской авиации иностранными авиаперевозчиками, осуществляющими рейсы в этот аэропорт.

Грузинская сторона заявляет о полной поддержке со стороны ICAO и указывает на отсутствие у Сухумского аэропорта сертификата пригодности, выданного грузинскими авиационными властями. Отсутствие этого документа, по утверждению агентства, делает невозможным использование аэропорта для гражданской авиации на территории Грузии.

Отмечается, что для достижения запрета рейсов Грузия использует все доступные каналы коммуникации с ICAO, включая заседания Ассамблеи, региональных советов и двусторонние встречи.

Аэропорт Сухума, построенный в середине 1950-х годов, был закрыт после грузино-абхазской войны в 1993 году и лишен ICAO своего кода в 2006 году. Несмотря на это, Российская Федерация планирует запуск регулярного авиасообщения с Абхазией к будущему летнему сезону.

Накануне Министерство иностранных дел России объявило об отмене рекомендаций гражданам РФ воздерживаться от поездок в Абхазию, включая туристические.

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