Авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая

Авиасообщение между Россией и Абхазией начнется с 1 мая. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, слова которого передает ТАСС.
«По поручению президента было решено организовать авиасообщение. Полноценные рейсы в аэропорт Сухума стартуют 1 мая», — отметил он.
Кроме того, Кириенко добавил, что с 1 мая также начнет курсировать электричка в Сириус из Абхазии.
«В пути будет чуть больше трех часов, стоимость составит 360 рублей. Это очень удобно и создает дополнительные возможности для перемещения», — акцентировал он.
15 марта сообщалось, что грузинское агентство гражданской авиации объявило о намерении добиться от Международной организации гражданской авиации (ICAO) запрета на регулярные рейсы российских авиакомпаний в Сухумский аэропорт в Абхазии.
13 марта отмечалось, что министерство экономического развития разрешит туроператорам продажу туров в Абхазию только после соответствующего решения МИД России.
Ранее сообщалось, что с марта появятся новые прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.