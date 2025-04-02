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Авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая

Кириенко подтвердил планы открыть авиасообщение с Абхазией с 1 мая
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Томас Тхайцук/РИА Новости

Авиасообщение между Россией и Абхазией начнется с 1 мая. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, слова которого передает ТАСС.

«По поручению президента было решено организовать авиасообщение. Полноценные рейсы в аэропорт Сухума стартуют 1 мая», — отметил он.

Кроме того, Кириенко добавил, что с 1 мая также начнет курсировать электричка в Сириус из Абхазии.

«В пути будет чуть больше трех часов, стоимость составит 360 рублей. Это очень удобно и создает дополнительные возможности для перемещения», — акцентировал он.

15 марта сообщалось, что грузинское агентство гражданской авиации объявило о намерении добиться от Международной организации гражданской авиации (ICAO) запрета на регулярные рейсы российских авиакомпаний в Сухумский аэропорт в Абхазии.

13 марта отмечалось, что министерство экономического развития разрешит туроператорам продажу туров в Абхазию только после соответствующего решения МИД России.

Ранее сообщалось, что с марта появятся новые прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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