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Соцфонд назвал численность пенсионеров в РФ

СФР: в России всего более 41 млн пенсионеров
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В России более 41 миллиона пенсионеров. Это следует из данных Социального фонда РФ (СФР), которые приводит РИА Новости.

Согласно данным, на 1 января 2025 года численность указанной категории граждан на учете в системе Соцфонда составила 41 169 796 человек.

Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянам, страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человек, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала введение в России единой социальной карты для пенсионеров избыточной инициативой.

В январе доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средняя пенсия россиян после доиндексации составит примерно 25 тыс. рублей. Он назвал верным решение о доиндексации пенсий, так как важно обеспечить покупательную способность пенсий российских пенсионеров.

Ранее пенсионерам рассказали, как сократить расходы.

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