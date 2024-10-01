Пенсионерам рассказали, как сократить расходы

В первую очередь пенсионерам можно пересмотреть жилищные условия, чтобы сэкономить. Например, переехать в более недорогую квартиру или дом. Можно рассмотреть совместное проживание с другими пенсионерами или родственниками. Об этом «Газете.Ru» сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Второй способ сократить расходы — оптимизация коммунальных платежей. Убедитесь, что вы используете все доступные льготы и субсидии для пенсионеров. Возможно отказаться от радио-точки или городского телефона, если вы им не пользуетесь, снизив размер оплаты ЖКХ. Третий способ — проверка субсидий. Узнайте о возможных субсидиях на жилье для пенсионеров в вашем регионе», — посоветовал экономист.

Четвертый способ — энергоэффективность. Щербаченко рекомендовал установить энергосберегающие лампы, утеплить окна и двери, чтобы сократить счета за коммунальные услуги.

Пятый способ — продажа ненужных вещей. Экономист посоветовал пройтись по дому и найти вещи, которые не нужны, чтобы при продаже освободить место и заработать немного денег.

Шестой способ — сокращение расходов на продовольствие. Экономист рекомендовал составлять списки необходимых продуктов перед походом в магазин, чтобы избегать импульсивных покупок. Эксперт добавил, что лучше приобретать товары оптом в больших упаковках (это экономически выгодно), и использовать их до истечения срока годности. Щербаченко призвал россиян следить за скидками и акциями, выращивать овощи и фрукты самостоятельно — на огороде или балконе.

По данным Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян в 2024 году составляет 18,6 тыс. рублей, а у незанятых — 23,4 тыс. рублей.

Ранее эксперт спрогнозировал среднюю пенсию в 2025 году.