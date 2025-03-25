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В Госдуме усомнились в необходимости Единой социальной карты для пенсионеров

Депутат Бессараб усомнилась в необходимости для пенсионеров Единой соцкарты
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Введение в России единой социальной карты для пенсионеров — избыточная инициатива. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру», комментируя предложения главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова ввести Единую карту пенсионера для всех регионов.

По мнению Миронова, нынешний порядок, когда соцкарта, выданная пенсионеру, действует на территории только его региона, несправедлив.

Бессараб отметила, что льготы, которые, как правило, объединяются в соцкарте, могут отличаться в зависимости от города и области, и унифицировать их не получится, так как от области к области социальная поддержка может отличаться. Это связано с ресурсами, которые регионы могут выделить на эти цели.

«Для Москвы как региона достаточно обеспеченного есть такая возможность, и это удобно. Но если говорить, что социальную карту нужно транслировать на все регионы, то надо понимать, что у многих регионов нет тех гарантий, которые есть в Москве», — прокомментировала инициативу депутат.

Парламентарий подчеркнула, что сейчас система с социальными картами функционирует хорошо и не требует дополнительных вмешательств.

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