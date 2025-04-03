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Стало известно, как будет работать судостроительный завод в Карелии после пожара

Судостроительный завод в Петрозаводске продолжит работать в обычном режиме
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Илья Тимин/РИА Новости

Судостроительный завод, расположенный в городе Петрозаводске в Республике Карелия, продолжит работать в штатном режиме после произошедшего на предприятии пожара. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Артура Парфенчикова.

В заявлении отмечается, что сотрудникам профильных структур предстоит установить причины возгорания. Кроме того, специалисты должны будут оценить причиненный заводу ущерб.

«Его (пожара — «Газета.Ru») последствия, заверили эксперты, не повлияют на подготовку к работе цифровой верфи», — говорится в тексте.

Как рассказали в пресс-службе, Парфенчиков лично побывал на месте происшествия и провел совещание с руководством предприятия. Также глава Карелии переговорил с представителями различных ведомств и выразил благодарность сотрудникам МЧС РФ, принимавшим участие в ликвидации огня.

«Расчеты очень быстро прибыли на место. Благодаря этому удалось спасти пострадавших, которые находились в зоне возгорания, минимизировать ущерб», — подчеркнул он.

Из публикации следует, что в результате возгорания пострадали три работника военно-строительной компании. Два человека все еще находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще одному гражданину медицинская помощь была оказана прямо на месте.

Пожар на территории Онежского судостроительного завода в Петрозаводске произошел 3 апреля. По данным Telegram-канала SHOT, огонь охватил цех, в котором могли находиться емкости с горючими материалами.

Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать возгорание на площади 1700 квадратных метров. Впоследствии пламя было полностью ликвидировано.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ.

Ранее в МЧС РФ заявили, что на загоревшемся заводе в Петрозаводске взорвался газовый баллон.

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