На Онежском судостроительном заводе в Карелии начался сильный пожар

В Петрозаводске на территории Онежского судостроительного завода начался сильный пожар. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, огонь охватил четвертый цех предприятия, где, по предварительным данным, находились емкости с горючими материалами. В результате инцидента пострадали два человека — сварщики, работавшие на заводе. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Предварительной причиной пожара назвали взрыв газового баллона, который привел к распространению огня. На месте происшествия работают экстренные службы.

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