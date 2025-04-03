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Уголовное дело завели по факту возгорания на судостроительном заводе в Петрозаводске

СК: по факту пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске возбудили дело
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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту возгорания на судостроительном заводе в Петрозаводске. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дело завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ («‎Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).

До этого глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что несущие конструкции Онежского судостроительного завода в Петрозаводске в результате пожара не повреждены. Парфенчиков добавил, что во время пожара пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь.

По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о пожаре на территории завода на улице Ригачина, 25, поступило 3 апреля в 09:50 мск. Пламя охватило один из цехов предприятия, в котором находились емкости с горючими материалами. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

Как рассказал вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев в Telegram-канале, возгорание произошло в четвертом производственном цеху цифровой судоверфи, который еще строится.

Ранее в Карелии начали прокурорскую проверку из-за пожара на судостроительном заводе.

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