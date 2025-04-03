На загоревшемся заводе в Карелии взорвался газовый баллон

Взрыв газового баллона произошел на территории судостроительного завода в городе Петрозаводске в Республике Карелия, где начался сильный пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС РФ.

«Действительно, произошел взрыв газового баллона в самом начале тушения этого пожара», — рассказал представитель ведомства.

Утром 3 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что на территории Онежского судостроительного завода в Петрозаводске начался сильный пожар. По информации журналистов, пламя охватило один из цехов предприятия, в котором находились емкости с горючими материалами.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В материале отмечалось, что в результате возгорания пострадали как минимум два человека — сварщики, работавшие на заводе. Их доставили в медицинские учреждения в тяжелом состоянии.

Позже глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что число раненых выросло до трех. На фоне произошедшего он решил прервать свою рабочую поездку в другой регион и вернуться в республику. В настоящее время чиновник направляется в Петрозаводск.

Ранее в Республике Марий Эл произошел пожар на территории завода по производству пластмассовых плит.