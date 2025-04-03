В Карелии потушили пожар на судостроительном заводе

Пожар на заводе в Петрозаводске локализовали на площади 1700 квадратных метров

Пожар на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске локализован. Об этом сообщили в Telegram-канале госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«В 11:26 локализация пожара на площади 1700 квадратных метров», — отметили в посте местные власти.

По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о пожаре на территории завода на улице Ригачина, 25, поступило 3 апреля в 09:50 мск. Пламя охватило один из цехов предприятия, в котором находились емкости с горючими материалами. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

В результате случившегося пострадали как минимум три человека. Двух из них госпитализировали, третьего осмотрели на месте и отпустили домой.

Как рассказал вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев в своем Telegram-канале, возгорание произошло в 4-м производственном цеху цифровой судоверфи, который еще строится. Противопожарные системы там не были введены в эксплуатацию, что повлекло резкое распространение огня.

Он уточнил, что в тушении огня участвовали более 50 пожарных и 17 единиц техники.

Ранее в Москве семь человек оказались заблокированы в многоэтажке из-за дыма от пожара.