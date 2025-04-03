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Экс-глава ФБК прокомментировал обыски у своих родителей

Волков опроверг сообщения о задержании своего отца в Екатеринбурге после обысков
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Отец бывшего главы «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) Михаил не задержан. Об этом сам Волков сообщил в Telegram-канале.

Он рассказал, что сегодня утром сотрудники ФСБ пришли к его родителям и проводят оперативно-разыскные мероприятия в связи с подозрением, что отец экс-главы ФБК донатил организации.

«Вопреки сообщениям СМИ, он не задержан», — сказал Волков.

Следственные мероприятия продолжаются. На месте находится адвокат. У родителей экс-главы ФБК изъяли технику, связи с ними нет, сообщил он.

По его словам, пока никаких объявлений не предъявлено. Более подробная информация появится через несколько часов, добавил Волков.

Михаилу Волкову 69 лет. Он доктор физико-математических наук. Работал в Уральском федеральном университете.

О задержании Михаила Волкова сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным агентства, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

Ранее организатору нападения на Волкова предъявили три обвинения.

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