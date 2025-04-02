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Дума поддержала введение нового критерия для признания иноагентом

ГД приняла проект о признании иноагентом за поддержку решений враждебных организаций
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Максим Блинов/РИА Новости

Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект о признании иностранным агентом за поддержку решений иностранных организаций, направленных против России. Об этом в своем Telegram-канале пишет депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«В первом чтении единогласно принят пакет из трех законопроектов, нацеленных на структурное ужесточение ответственности иностранных агентов за противоправную деятельность против России, ее суверенитета, безопасности, наших вооруженных сил и нашего населения», — пишет Бессараб.

Заместитель главы МВД Британского королевства Дэн Джарвис ранее заявил, что находящиеся в Великобритании лица, которые сотрудничают с Россией, будут обязаны зарегистрироваться в перечне агентов иностранного влияния.

Отмечается, что попавшим в FIRS придется сначала отчитываться о договоренностях с российскими организациями, прежде чем приступить к их исполнению. Если лицо откажется регистрироваться в системе, его могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

Ранее нескольких членов ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) объявили в розыск по делу о подрывной деятельности.

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