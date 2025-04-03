Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вип-залы четырех российских аэропортов станут бесплатными для ветеранов

ТАСС: в аэропортах СКФО для ветеранов введут приоритетное обслуживание
close
Shutterstock

В бизнес и вип-залах четырех аэропортов Северного Кавказа обслуживание стало бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом пишет ТАСС.

Новую услугу в год 80-летия Победы ввели в аэропортах Минеральных Вод, Ставрополя, Нальчика и Владикавказа. Ее могут предоставить ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, бывшие узники концлагерей, а также один сопровождающий каждого ветерана.

Ветеранам полагаются бесплатное и приоритетное обслуживание в залах повышенного комфорта, а также регистрация на рейс.

До этого президент России Владимир Путин призвал активизировать работу по поддержке ветеранов боевых действий и их семей и уделять особое внимание участникам СВО, вернувшимся после тяжелых ранений.

Также правительство России упростило процедуру выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Власти уточнили, что этой услугой смогут воспользоваться граждане, вступившие в добровольческие формирования. С помощью удостоверения россияне получат возможность подтвердить статус ветерана, а также свое право на получение льгот, отметили в кабмине.

Ранее российским пенсионерам рассказали о льготах, которые не дадут просто так.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами