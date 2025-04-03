Вип-залы четырех российских аэропортов станут бесплатными для ветеранов

В бизнес и вип-залах четырех аэропортов Северного Кавказа обслуживание стало бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом пишет ТАСС.

Новую услугу в год 80-летия Победы ввели в аэропортах Минеральных Вод, Ставрополя, Нальчика и Владикавказа. Ее могут предоставить ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, бывшие узники концлагерей, а также один сопровождающий каждого ветерана.

Ветеранам полагаются бесплатное и приоритетное обслуживание в залах повышенного комфорта, а также регистрация на рейс.

До этого президент России Владимир Путин призвал активизировать работу по поддержке ветеранов боевых действий и их семей и уделять особое внимание участникам СВО, вернувшимся после тяжелых ранений.

Также правительство России упростило процедуру выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Власти уточнили, что этой услугой смогут воспользоваться граждане, вступившие в добровольческие формирования. С помощью удостоверения россияне получат возможность подтвердить статус ветерана, а также свое право на получение льгот, отметили в кабмине.

Ранее российским пенсионерам рассказали о льготах, которые не дадут просто так.