Пенсионерам назвали способ получения некоторых льгот

Большинство положенных пенсионерам льгот предоставляются в уведомительном порядке, однако для получения некоторых возможных доплат придется подать заявление. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она подчеркнула, что у пенсионеров есть возможность получать федеральные и региональные льготы. Первые едины для всех людей пенсионного возраста, а вторые — зависят от возможностей областных бюджетов.

К федеральным относятся налоговые вычеты, льготы по оплате услуг ЖКХ, доплаты за иждивенцев и оплата проезда к месту лечения на железнодорожном транспорте.

На региональном уровне пенсионеры могут получить снижение налога на транспорт, субсидии на оплату ряда коммунальных услуг и льготы на пользование общественным транспортом, заключила Финогенова.

До этого стало известно, что в России 82% людей с доходом от 200 тыс. рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тыс. рублей, а комфортным — от 100 тыс. рублей (72%).

Ранее были названы три главные ошибки при планировании пенсии.