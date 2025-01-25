В России упростили выдачу добровольцам удостоверения ветерана

Правительство России упростило процедуру выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

«Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что этой услугой смогут воспользоваться граждане, вступившие в добровольческие формирования. С помощью удостоверения россияне получат возможность подтвердить статус ветерана, а также свое право на получение льгот, отметили в кабмине.

Накануне инициативная группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий освобождение добровольцев специальной военной операции (СВО) на Украине от призыва на срочную службу. Также мера распространяется на участников СВО, отправленных на фронт в рамках мобилизации или подписавших контракт о прохождении военной службы.

Ранее в российском регионе повысили выплаты контрактникам.