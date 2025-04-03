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В ФАС назвали цену билета на ВСМ Москва — Петербург конкурентной

Замглавы ФАС Магазинов: цена билета на ВСМ Москва — Петербург конкурентная
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Олег Барханов/Фонд Росконгресс

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что стоимость проезда по первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург будет конкурентной. Об этом ТАСС рассказал замглавы ФАС Геннадий Магазинов.

«Мы полагаем, что ценообразование будет достаточно конкурентное. Ведь уже сейчас авиакомпании запустили тариф «шаттл», рейсы между городами летают каждые 15 минут, пользуется спросом скоростная трасса М-11 «Нева»», — сказал он.

В свою очередь замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев сообщил, что стоимость билета на ВСМ в третьем квартале 2028 года составит 8905 рублей.

Добрать из Петербурга в Москву по-прежнему будет можно обычным поездом или самолетом. Таким образом, россиянин сможет выбрать более выгодный или более быстрый вариант.

14 марта прошлого года президент Владимир Путин запустил строительство первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга, напомнив, что об этом мечтал еще бывший петербургский мэр Анатолий Собчак. По оценке Минтранса, новая дорога позволит сократить время в пути между двумя столицами почти до двух часов, а поезда по магистрали будут ходить «каждые 10–15 минут».

Ранее стало известно, когда в черте Петербурга начнут строить ВСМ.

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