«Мечта Собчака». Путин запустил строительство ВСМ между Москвой и Петербургом

Путин запустил строительство первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга, напомнив, что об этом мечтал еще бывший петербургский мэр Анатолий Собчак. По оценке Минтранса, новая дорога позволит сократить время в пути между двумя столицами почти до двух часов, а поезда по магистрали будут ходить «каждые 10-15 минут». На строительство уже собран инвестиционный пул в 1,5 трлн рублей — это чуть меньше суммы, необходимой, чтобы проложить пути от Петербурга до Зеленограда.

Президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной магистрали, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. На церемонии запуска он вспомнил, что о подобной железной дороге мечтал еще бывший мэр Петербурга Анатолий Собчак.

«Мы еще с вами, когда в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Собственно, не только мы, мечтали тогда наши руководители: и Анатолий Александрович Собчак, и Алексей Алексеевич Большаков», — поделился Путин, обращаясь к главе Сбера Герману Грефу.

Греф также назвал создание ВСМ «мечтой 30-летней давности». Он поблагодарил президента и остальных за большую командную работу, без которой не удалось бы подойти к ее исполнению.

«Мы помним это. Мы говорили: самая большая и самая дорогая яма в Петербурге – на месте Московского вокзала. И сейчас наконец эта мечта может осуществиться», — сказал Греф.

Это не первый раз, когда президент, говоря о ВСМ, обращается к воспоминаниям из Петербурга. Он упоминал об этом на февральском совещании о строительстве магистрали.

«Мы уже давно, если не сказать очень давно, обсуждаем, анализируем подходы к строительству высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург <...> Давно совсем, когда мы еще в Питере работали, уже об этом говорили», — сказал Путин.

Путин в 1990-м стал советником Собчака, тот тогда был председателем Ленинградского городского совета. В 1991 году Собчак выиграл выборы мэра Петербурга, после чего Путин занимал высокие посты в мэрии. В 1996-м, когда Собчак проиграл выборы, Путин перешел на работу в Управление делами президента.

Что известно о магистрали

С помощью нее время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут , между Москвой и Тверью — до 39 минут, а между Великим Новгородом и Петербургом — до 29 минут, подчеркнул на церемонии запуска министр транспорта Виталий Савельев.

«Конечно, такого у нас в истории еще не было. И мы очень надеемся, что мы реализуем данный проект в указанные сроки. Все к этому готовы и, как вы уже отметили, у нас для этого все есть», — сказал Путину Савельев.

Он уточнил, что поезда на ВСМ будут ездить со скоростью 400 км/ч. Производство таких поездов позволит России «быть среди ведущих мировых держав в этой области».

Ранее Савельев обещал, что поезда ВСМ будут ходить каждые 10-15 минут. При этом поездка из Москвы в Петербург таким способом, по предварительным данным, обойдется дороже, чем на «Сапсане» или самолете — билет может стоить 5008 руб.

На какие деньги построят магистраль

На церемонии запуска строительства Путин назвал ВСМ «достаточно большим и капиталоемким проектом».

«Мы реально сложили финансовую схему сейчас, по вашему мнению, для всего этого?» — поинтересовался он у Грефа на церемонии запуска.

Глава Сбера ответил, что собран «инвестиционный пул» на 1,5 трлн руб. Это почти столько, сколько по оценке Минтранса нужно на строительство путей от Петербурга до Зеленограда (строительство магистрали поделили на две части). Как заявлял в феврале Савельев, на этот отрезок требуется 1 трлн 755 млрд руб.

«Практически все механизмы финансирования готовы, и мы готовы начать финансирование строительства <...> В целом мы со своей стороны максимально готовы начинать проект», — сообщил Греф.