Стало известно, когда в черте Петербурга начнут строить ВСМ

В Петербурге построят участок ВСМ в 2025 году после одобрения Главгосэкспертизы

В Санкт-Петербурге активно проектируют объекты улично-дорожной сети, необходимые для будущей Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Москву. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.

«В 2024 году на Градостроительном совете при городском правительстве был согласован архитектурно-градостроительный облик терминала ВСМ вблизи Московского вокзала. Несколько дней назад объявлен архитектурный конкурс на внешний облик станции метро «Лиговский проспект-2» с выходом на перспективную привокзальную площадь», — говорится в пресс-релизе по итогам встречи градоначальника с представителем президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорем Левитиным.

Согласно заявлению, ОАО «РЖД» уже начало подготовку к строительству хода ВСМ в Петербург — от станции «Санкт‑Петербург — Главный» до станции «Обухово-2». Работы на центральном участке магистрали в черте города стартуют, когда в 2025 году будет получено получения положительное заключение ФАУ (федерального автономного учреждения) «Главгосэкспертиза России».

14 марта прошлого года президент Владимир Путин запустил строительство первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга, напомнив, что об этом мечтал еще бывший петербургский мэр Анатолий Собчак. По оценке Минтранса, новая дорога позволит сократить время в пути между двумя столицами почти до двух часов, а поезда по магистрали будут ходить «каждые 10-15 минут». На строительство уже собран инвестиционный пул в 1,5 трлн рублей — это чуть меньше суммы, необходимой, чтобы проложить пути от Петербурга до Зеленограда.

Ранее сообщалось, где будет полигон для нового высокоскоростного поезда.