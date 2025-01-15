В Крыму и Севастополе нашли 34 дельфина, погибших после аварии танкеров

В Крыму и Севастополе обнаружили 34 дельфина, погибших после разлива мазута

На побережье Крыма и Севастополя обнаружили тела 34 дельфинов, погибших после разлива мазута из танкеров. Об этом сообщает крымский центр спасения дельфинов «Безмятежное море».

В Центре отметили, что количество погибших животных увеличивается. Так, только за последние три дня поступили сведения о 15 выброшенных на берег дельфинах.

Абсолютное большинство погибших дельфинов принадлежит к подвиду азовок.

15 января сообщалось, что почти 150 человек, участвующих в работах по очистке побережья моря в Краснодарском крае от нефтепродуктов, обратились за медицинской помощью.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее новые выбросы мазута обнаружили в Крыму.