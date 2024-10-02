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Дельфины улыбаются друг другу во время игр, выяснили ученые

iScience: идентифицирована эмоция улыбки у дельфинов-афалин

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David & Micha Sheldon/Global Look Press

Итальянские ученые из Пизанского университета выяснили, что дельфины-афалины (Tursiops truncates) улыбаются друг другу во время игр. Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

Чтобы выяснить, как морские животные передают игривое настроение с помощью эмоций, специалисты записывали поведение содержащихся в неволе афалин, когда те играли друг с другом и тренерами людьми.

Как показал анализ, дельфины используют выражение открытой пасти при игровом взаимодействии с сородичами. Это действие идентифицировали как аналог улыбки. Также выяснилось, что афалины не улыбаются человеку, равно как и во время самостоятельной игры.

Команда получила информацию о 1288 случаев эмоции улыбки дельфинов. Из них 92% произошли во время игр животных друг с другом.

«Мы обнаружили наличие у дельфинов-афалин особой лицевой демонстрации — открытого рта, и показали, что дельфины также способны копировать выражение морды своих сородичей», — отметила старший автор работы, эволюционный биолог Элизабетта Палаги.

Исследователи не записывали акустические сигналы дельфинов во время игр и говорят, что в будущих исследованиях следует изучить возможную роль вокализации и тактильных сигналов во время игрового взаимодействия.

Ранее ученые выяснили, что обезьяны дают имена своим сородичам.

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