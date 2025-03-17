В Ростовской области уволили замгубернатора Федотову, обвиняемую в превышении полномочий

Заместителя губернатора Ростовской области — министра финансов Лилию Федотову, обвиняемую в превышении полномочий, освободили от должности в связи с окончанием срока действия контракта. Об этом сообщил замминистра информационной политики Ростовской области Сергей Тюрин в беседе с ТАСС.

«‎С Федотовой служебный контракт расторгнут в связи с окончанием срока его действия», — сказал агентству Тюрин.

Кроме того, он отметил, что еще один замгубернатора — министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский, в отношении которого также расследуется дело о превышении полномочий, еще занимает свою должность.

Федотову арестовали в феврале этого года. Следователь ходатайствовал об аресте на два месяца (до 2 апреля 2025 года), ссылаясь на частые зарубежные поездки Федотовой и проживание ее сына в Испании.

Федотова заявила суду, что выезжала только в Турцию на отдых, а также страдает серьезным заболеванием. По данным пресс-службы Следкома, в 2020 году женщина взяла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставке свыше 6% годовых для нужд региона. В ходе расследования стало известно, что ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей. На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее суд арестовал советника губернатора Ростовской области.