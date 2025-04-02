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Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась

Оперштаб Кубани: площадь возгорания на мусорном полигоне сократилась до 500 кв. м
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Telegram-канал Оперативный штаб - Краснодарский край

В Новороссийске площадь возгорания мусорного полигона сократилась до 500 квадратных метров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в официальном Telegram-канале.

«‎По состоянию на 8:00 2 апреля на оставшейся территории продолжается подслойное тление», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ликвидации участвовали 42 человека и 30 единиц техники. Отсыпано уже 66,4 тыс. кубометров грунта, самосвалы, отметили в оперштабе, совершили почти пять тысяч рейсов.

25 марта сообщалось о локализации пожара. Тогда глава муниципального образования города Александр Гавриков рассказал, что что для ликвидации огня пожарные начали применять бентонитовые маты. Их раскладывают на откосах, благодаря чему поступление кислорода в очаги пожара перекрывается.

23 марта оперштаб Краснодарского края сообщил, что площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась до 900 квадратных метров. Очаги возгорания продолжают проливать водой и отсыпать грунтом.

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске начался ночью 13 марта. Изначально возгорание охватило 2,5 тысячи квадратных метров, но потом его удалось локализовать. Угрозы распространения огня на лесные массивы и жилые кварталы не было, однако в жилых зонах рядом с горящей свалкой выявили чрезмерное загрязнение воздуха.

Ранее во Владимирской области произошел пожар на станции сортировки мусора.

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