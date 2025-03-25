В Новороссийске локализовали пожар на мусорном полигоне

Пожарные локализовали возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске. Об этом сообщил заместитель главы муниципального образования города Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

«Его (пожара. — «Газета.Ru») площадь сократилась до 800 квадратных метров. Пожарные продолжают тушить очаги возгорания, поливая их водой и засыпая грунтом», — написал замглавы.

Гавриков добавил, что для ликвидации огня пожарные начали применять бентонитовые маты. Их раскладывают на откосах, благодаря чему поступление кислорода в очаги пожара перекрывается. Это в свою очередь исключает дальнейшую возможность горения и выделения газа, отметил замглавы муниципального образования.

23 марта оперштаб Краснодарского края сообщил, что площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась до 900 квадратных метров. Очаги возгорания продолжают проливать водой и отсыпать грунтом.

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске начался ночью 13 марта. Изначально возгорание охватило 2,5 тысячи квадратных метров, но потом его удалось локализовать. Угрозы распространения огня на лесные массивы и жилые кварталы не было, однако в жилых зонах рядом с горящей свалкой выявили чрезмерное загрязнение воздуха.

Ранее во Владимирской области произошел пожар на станции сортировки мусора.