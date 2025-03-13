На мусорном полигоне Новороссийска произошел пожар

В Новороссийске произошло возгорание на мусорном полигоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Информация о пожаре поступила поздней ночью. На место происшествия оперативно направились сотрудники экстренных служб. В настоящее время в тушении возгорания принимают участие пять пожарных расчетов, 20 человек. Работники Новороссийского лесничества дежурят на границе полигона с лесным массивом.

Глава города отметил, что причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий.

В конце августа прошлого года на мусорном полигоне в Новороссийске уже был пожар.

29 сентября неподалеку от деревни Лазорево в Нижегородской области загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО), площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.

19 сентября возгорание произошло на полигоне ТБО в Белгороде. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что огонь охватил скопившийся мусор.

Ранее жителей Новороссийска попросили выбрасывать меньше мусора.