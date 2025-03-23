Площадь пожара на мусорной свалке в Новороссийске удалось сократить до 900 «квадратов»

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась до 900 кв. м, сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.
По последней информации, очаги возгорания продолжают проливать водой и отсыпать грунтом.
«По состоянию на 20:00 23 марта выполнено более 3,5 тыс. рейсов, завезено свыше 50,4 тыс. кубических метров грунта», — говорится в посте.
Там уточняется, что сейчас в тушении участвует 61 человек и 28 единиц техники.
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске начался ночью 13 марта. Изначально возгорание охватило 2,5 тыс. кв. м, но потом его удалось локализовать. Угрозы распространения огня на лесные массивы и жилые кварталы не было, однако в жилых зонах рядом с горящей свалкой выявили чрезмерное загрязнение воздуха. С 13 по 16 марта в борьбе с огнем принимали участие 342 человека и 245 единиц спецтехники. Помощь городу оказали соседние муниципалитеты Крымск, Абинск, Геленджик и Горячий Ключ.
Прокуратура Краснодарского края начала проверку законности работы мусорного полигона. По ее информации, полигон твердых коммунальных отходов эксплуатируется ООО «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. В надзорном ведомстве отметили, что в прошлом за аналогичные возгорания виновных привлекали к административной ответственности.
Ранее к тушению пожара на горе Кума в нацпарке Сочи подключили вертолет.