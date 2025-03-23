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Площадь пожара на мусорной свалке в Новороссийске удалось сократить до 900 «квадратов»

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась до 900 кв. м

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась до 900 кв. м, сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

По последней информации, очаги возгорания продолжают проливать водой и отсыпать грунтом.

«По состоянию на 20:00 23 марта выполнено более 3,5 тыс. рейсов, завезено свыше 50,4 тыс. кубических метров грунта», — говорится в посте.

Там уточняется, что сейчас в тушении участвует 61 человек и 28 единиц техники.

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске начался ночью 13 марта. Изначально возгорание охватило 2,5 тыс. кв. м, но потом его удалось локализовать. Угрозы распространения огня на лесные массивы и жилые кварталы не было, однако в жилых зонах рядом с горящей свалкой выявили чрезмерное загрязнение воздуха. С 13 по 16 марта в борьбе с огнем принимали участие 342 человека и 245 единиц спецтехники. Помощь городу оказали соседние муниципалитеты Крымск, Абинск, Геленджик и Горячий Ключ.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку законности работы мусорного полигона. По ее информации, полигон твердых коммунальных отходов эксплуатируется ООО «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. В надзорном ведомстве отметили, что в прошлом за аналогичные возгорания виновных привлекали к административной ответственности.

Ранее к тушению пожара на горе Кума в нацпарке Сочи подключили вертолет.

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