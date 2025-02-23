Во Владимирской области произошел пожар на станции сортировки мусора

В Гусь-Хрустальном начали проверку после возгорания на станции сортировки ТКО

Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту возгорания на станции сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

По данным прокуратуры, пожар начался около 3:00 мск. На месте инцидента работает девять единиц техники. Площадь огня составила 700 квадратных метров.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению законодательства при организации деятельности по обращению с отходами на указанном земельном участке», — говорится в сообщении.

В конце января в Киселевске Кемеровской области во время погрузки отходов в мусоровоз произошел пожар. Один из очевидцев предположил, что возгорание могло произойти из-за выброшенной в мусор горящей золы. Работникам мусоровоза удалось самостоятельно потушить его, после этого они продолжили работу в штатном режиме.

Ранее в Нижегородской области произошел пожар на территории предприятия.