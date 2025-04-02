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Следствие не разрешило обвиняемому в мошенничестве адвокату Шапиро отправиться на СВО

ТАСС: обвиняемому в мошенничестве адвокату Шапиро запретили уезжать на СВО
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Depositphotos

Адвокату Денису Шапиро, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, запретили участвовать в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователь отказал Денису Шапиро в его просьбе заключить контракт с Минобороны для дальнейшего убытия в зону СВО», — отметил собеседник агентства.

В октябре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы избрал в отношении Шапиро меру пресечения в виде заключения под стражу.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отмечал, что Шапиро неоднократно оказывал помощь бойцам на линии боевого соприкосновения в виде автотранспорта, устройств радиоэлектронной борьбы, связи и обмундирования.

До этого сообщалось, что адвокатов Игоря Ушкалова и Павла Шевцова, арестованных Замоскворецким судом Москвы, обвинили в попытке подкупа лиц в суде. Они планировали передать деньги должностным лицам в судебной системе с целью изменить постановление Химкинского суда Московской области об изменении меры пресечения бизнесмену Владимиру Барцакину. Его обвиняют в мошенничестве, адвокаты хотели добиться вынесения ему домашнего ареста вместо более жесткой меры.

Ранее россиянам объяснили, как распознать мошенников среди юристов.

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