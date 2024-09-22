Россиянам объяснили, как распознать мошенников среди юристов

В последнее время в медиа все чаще обсуждаются случаи деятельности лжеюристов или недобросовестного оказания юридических услуг. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно обращать внимание на несколько моментов, рассказал «Газете.Ru» Андрей Мисаров, председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ», управляющий партнер.

«Во-первых, насторожить должна агрессивная реклама, обещающая гарантированные результаты, например: «освободим от долгов» или «вернем деньги». Такие фразы, как правило, не имеют под собой никакой юридической основы. Также важно быть внимательными к компаниям, которые пытаются создать видимость связей с государственными органами или правоохранительными структурами», — объяснил он.

Если вам предлагают уникальные методы решения сложных дел или вы видите большое количество восторженных отзывов, это может быть маркетинговым ходом. Настоящий профессионал никогда не гарантирует результат до того, как изучит дело и все документы.

«Также стоит проверять, действительно ли юрист является адвокатом. Это легко можно сделать на официальных сайтах Минюста или Адвокатской палаты. Если в названии компании упоминаются адвокаты, но подтверждения этому нет, скорее всего это мошенничество», — рекомендовал эксперт.

Юрист должен ясно объяснить возможные перспективы дела, но не может гарантировать итог, так как любое дело уникально. Оплата за услуги также должна рассчитываться в зависимости от сложности работы, а не быть фиксированной с обещанием «все под ключ». Будьте внимательны к условиям договора, особенно если вам не дают возможность спокойно его изучить. Подписание договора с акцентом на формальности или «типовые» условия может указывать на недобросовестность.

«Важным является знакомство с юристом, который будет вести дело, а не с менеджером, который заключает договор. Оптимально прописывать оплату по этапам, чтобы можно было отказаться от услуг на любом этапе, если они не будут выполнены. Стоит также избегать случаев, когда предлагают заранее подписать акты выполненных работ. Это затруднит доказательство обратного при споре», — подчеркнул Мисаров.

Всегда проверяйте информацию о юристе или компании в открытых судебных базах. Если таких сведений нет, это повод задуматься о компетентности представителя, резюмировал он.

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