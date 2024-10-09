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Алаудинов отреагировал на задержание своего адвоката

Алаудинов: к задержанию адвоката Шапиро отношусь спокойно, он помогал «Ахмату»

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Станислав Красильников/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов прокомментировал в Telegram-канале задержание адвоката Дениса Шапиро, который работал над делом о его отравлении в феврале 2023 года.

Военный отметил, что относится к инциденту спокойно, и напомнил, что суд пока не огласил обвинительный приговор в отношении юриста.

«Денис Шапиро неоднократно оказывал значительную помощь бойцам наших подразделений на линии боевого соприкосновения в виде автотранспорта, устройств РЭБ, связи, обмундирования. Даже в случае обвинительного приговора, я благодарен Денису за его помощь бойцам спецназа «Ахмат», — написал Алаудинов.

Он подчеркнул, что общался с Шапиро и продолжает дружить с ним, и не испытывает по этому поводу никакого стыда.

8 октября Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 7 декабря 2024 года адвоката Дениса Шапиро по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В марте Московский городской суд отпустил из СИЗО совладельца холдинга по производству бытовой химии В&В Александра Балаховского, который был обвиняемым по делу о хищении у юриста Дениса Шапиро. Следствие оценило ущерб, причиненный обществу и лично Шапиро, в 4 млрд рублей.

Ранее Алаудинов отреагировал на драку с участием чеченцев в Анапе.

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